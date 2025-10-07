PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PPMZ: Betrug bei Ticketkauf über Messengerdienst

Mainz (ots)

Mit einer Anzeige wegen Betrugs endete der Versuch eines Mainzers, im Vorfeld der Partie über einen Messengerdienst noch fünf Tickets für das Fußballbundesligaspiel Eintracht Frankfurt gegen Bayern München am vergangenen Samstag, 04.10.2025, zu kaufen. Der Mann einigte sich mit dem vermeintlichen Verkäufer über einen Messengerdienst auf einen Preis von 300 Euro für die fünf Tickets und überwies das Geld. Allerdings erhielt er im Gegenzug keine Tickets.

