Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Einbruch in Doppelhaushälfte in Mainz-Mombach

Mainz (ots)

Bislang unbekannte Täter sind bereits im Zeitraum zwischen Mittwoch, 01.10.2025, 16:30 Uhr und Donnerstag, 02.10.2025, 07:00 Uhr in eine Doppelhaushälfte in der Kreuzstraße in Mainz-Mombach eingebrochen.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand brachen der oder die Täter die Eingangstür auf und durchsuchten Zimmer und Schränke im gesamten Haus. Die Schadenshöhe und inwiefern etwas gestohlen wurde, ist aktuell unklar und Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/65-33999 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell