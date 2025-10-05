PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz-Gonsenheim - Vermisste Seniorin aufgefunden

Mainz (ots)

Die seit dem heutigen Morgen, 10:30 Uhr, vermisste 93-jährige Frau aus Mainz-Gonsenheim konnte nach umfangreichen Suchmaßnahmen, bei denen unter anderem ein Polizeihubschrauber sowie ein Mantrailer eingesetzt wurden, gegen 23:00 Uhr wohlbehalten angetroffen werden. Die Seniorin wies Anzeichen einer Unterkühlung auf und wurde zur weiteren medizinischen Untersuchung und Beobachtung in ein Krankenhaus verbracht. Hinweis zur Bildveröffentlichung: Die Veröffentlichung des Lichtbildes der vermissten Person erfolgte ausschließlich zum Zwecke der Öffentlichkeitsfahndung im Rahmen der Gefahrenabwehr. Da der Fahndungszweck nun erfüllt ist, bitten wir alle Medienvertreterinnen und -vertreter, insbesondere Betreiberinnen und Betreiber von Online-Medien, das veröffentlichte Bildmaterial im Sinne des Persönlichkeitsschutzes der betroffenen Person umgehend zu löschen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz
Polizeiführung vom Dienst
Führungszentrale
Telefon: 06131 / 2162101 (außerhalb Bürozeiten)
Pressestelle des PP Mainz ist zu Bürozeiten unter 06131 - 65 30022
erreichbar.
E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.mainz

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell

