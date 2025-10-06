Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Sicherungskasten im Dr.-Martin-Luther-King-Weg umgestoßen - Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung

Mainz (ots)

Am Sonntagmorgen gegen 10:30 Uhr wurde der Polizei ein umgestoßener Sicherungskasten im Dr.-Martin-Luther-King-Weg in Mainz-Hartenberg-Münchfeld gemeldet. Vor Ort bestätigten die Beamten der Polizeiinspektion Mainz 2 den Vorfall. Der Sicherungskasten war aus seiner Verankerung gerissen und lag umgefallen auf dem Boden.

Nach ersten Erkenntnissen ist von einem vorsätzlichen Handeln auszugehen. Die Polizei stellte den Sicherungskasten wieder auf und leitete umgehend Ermittlungen wegen Sachbeschädigung gegen Unbekannt ein.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 2 unter der Rufnummer 06131/65-34250 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz2@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

