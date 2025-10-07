Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: E-Scooter-Fahrer unter Drogen und ohne Versicherungsschutz unterwegs

Mainz (ots)

Unter anderem wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz muss sich ein 21-jähriger E-Scooter-Fahrer aus Mainz verantworten, der einer Zivilstreife der Mainzer Polizei in der Nacht auf Dienstag, 07.10.2025, gegen kurz nach 0:00 Uhr im Bereich der Windmühlenstraße in Mainz auffiel.

Die Einsatzkräfte befuhren die Windmühlenstraße zu diesem Zeitpunkt mit einem zivilen Einsatzfahrzeug in Fahrtrichtung An der Goldgrube und wollten an der Kreuzung Am Fort Elisabeth nach links Am Fort Elisabeth abbiegen. Dabei kam der Streife besagter E-Scooter-Fahrer - auf dem Bürgersteig fahrend - entgegen. Trotz Rot zeigender Ampel querte der Mann die Straße. Nur durch eine Gefahrenbremsung konnte Streife einen Zusammenstoß verhindern.

Umgehend unterzog die Streife den Mann einer Verkehrskontrolle. Im Verlauf der Kontrolle erhärtete sich der Verdacht eines Drogenkonsums. Entsprechende Schnelltests reagierten auf THC und Kokain. In der Folge wurde dem Mann durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen. Darüber hinaus lag noch ein Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz vor.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell