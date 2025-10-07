Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Warnung vor Betrugsversuchen durch angebliche Vodafone-Mitarbeitende in Ober-Olm

Ober-Olm (ots)

Am Montagnachmittag wurde im Bereich Ober-Olm ein Betrugsversuch gemeldet. Eine Person mit einer Vodafone-Weste klingelte an einer Haustür und versuchte, persönliche Daten, darunter auch Kontoinformationen, zu erfragen.

Ein aufmerksamer Zeuge zeigte sich misstrauisch und kontaktierte die Vodafone-Zentrale. Dort wurde bestätigt, dass es sich bei der Person definitiv nicht um einen autorisierten Vodafone-Mitarbeiter handelt.

Die Person wird wie folgt beschrieben werden: -ca. 25 Jahre alt -Buzzcut -trägt eine Anzughose und eine Vodafone-Weste

Präventionshinweise:

-Fordern Sie einen offiziellen Mitarbeiterausweis -Kontaktieren Sie bei Zweifeln die offizielle Kundenhotline Ihres Anbieters, um die Identität der Person zu überprüfen. -Geben Sie niemals persönliche Daten, Passwörter oder Kontoinformationen an unbekannte Personen weiter. -Informieren Sie im Verdachtsfall sofort die Polizei.

