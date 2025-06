Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme)

FW-ROW: Brennender PKW auf Standstreifen

Sottrum/A1 (ots)

Am gestrigen Mittwoch wurde die Ortsfeuerwehr Sottrum gegen 16:30 Uhr zu einem Fahrzeugbrand auf der Autobahn A1 alarmiert. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand der Motorraum eines Pkw bereits in voller Ausdehnung in Flammen. Dem Fahrer gelang es, das Fahrzeug rechtzeitig zu verlassen - er blieb unverletzt. Trotz des schnellen Eingreifens der Feuerwehr konnte ein Totalschaden am Fahrzeug nicht verhindert werden. Drei Einsatzfahrzeuge und zehn Einsatzkräfte waren rund eine Stunde lang im Einsatz. Für die Dauer der Löscharbeiten mussten zwei der drei Fahrstreifen in Fahrtrichtung Bremen gesperrt werden. Die Brandursache ist derzeit noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen

