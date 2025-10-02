PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Mutwillige Zerstörung von Zigarettenautomaten - Zeugenaufruf

Heidelberg (ots)

Am Mittwochabend, zu einem nicht näher bekannten Zeitpunkt, brach eine bislang unbekannte Täterschaft einen Zigarettenautomaten im Heidelberger Stadtteil Handschuhsheim auf und entwendete daraus mehrere Zigarettenschachteln sowie Bargeld.

Der oder die Unbekannte öffnete gewaltsam mit einem Hebelwerkzeug den Automaten, der sich in der Fritz-Frey-Straße befindet, nahm anschließend fast alle Zigarettenschachteln an sich und flüchtete in unbekannte Richtung.

Das Polizeirevier Heidelberg-Nord hat die Ermittlungen aufgenommen. Personen, die Verdächtiges wahrgenommen haben und sachdienliche Hinweise zu der Tat mitteilen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06221 4569-0 zu melden.

Auch in der Ortschaft Eppelheim wurde Mittwochnachmittag ein Zigarettenautomat im Lerchenweg von einer bislang unbekannten Täterschaft aufgebrochen und Zigaretten sowie Bargeld daraus entwendet. Personen, die sachdienliche Hinweise zu dem Fall mitteilen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heidelberg-Süd unter der Telefonnummer 06221 3418-0 zu melden.

Ob die Taten im Zusammenhang stehen, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Celina-Marie Petersen
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

