Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis: Zigarettenautomat aufgebrochen - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Im Zeitraum zwischen Dienstag und Mittwoch wurde in der Rheintalstraße ein Zigarettenautomat von einer bislang unbekannten Täterschaft aufgebrochen.

Zu einem nicht näher bestimmbaren Zeitpunkt wurde der Automat, der sich vor einem Bowlingcenter befindet, gewaltsam aufgebrochen und daraus wurden nahezu alle Zigarettenschachteln sowie Bargeld entwendet. Anschließend verließ der oder die Unbekannte die Örtlichkeit in unbekannte Richtung. Durch die Gewalteinwirkung wurde der Automat stark beschädigt.

Die Höhe des entstandenen Sach- und Diebstahlschadens ist noch unklar. Das Polizeirevier Schwetzingen hat die Ermittlungen zu dem besonders schweren Fall des Diebstahls aufgenommen. Personen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise zu der Tat mitteilen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06202 288-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell