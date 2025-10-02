PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Unfallflucht mit hohem Sachschaden - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Ein unbekannter Autofahrer oder eine unbekannte Autofahrerin verursachte am Mittwochmittag im Edinger Riedweg einen Verkehrsunfall und flüchtete anschließend von der Unfallstelle, ohne die Personalien zu hinterlassen.

Ersten Unfallermittlungen zufolge touchierte der oder die Unbekannte beim Vorbeifahren einen ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkten VW. Dieser wurde hierbei im Frontbereich beschädigt. Der entstandene Sachschaden wird mit rund 8.000 Euro beziffert.

Personen, welche den Unfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise mitteilen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Neckarau unter der Telefonnummer 0621 83397-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Arne Falter
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

