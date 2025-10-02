PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Waibstadt/Rhein-Neckar-Kreis: Exhibitionistische Handlungen eines Mannes am Spielplatz Bleichwiesen - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Ein 15-jähriges Mädchen wurde wiederholt durch einen Mann belästigt, indem er im Bereich der Dammstraße/Speckerweg sein Glied offenbarte. Die Jugendliche hielt sich an unterschiedlichen Tagen auf dem dortigen Spielplatz auf, während der Mann sich vor ihr entblößte. Nach einiger Zeit entfernte sich der Mann wieder von der Örtlichkeit, ohne mit der Geschädigten zu kommunizieren.

Der Mann wurde durch die junge Frau wie folgt beschrieben:

   - etwa 40 Jahre alt,
   - 180 bis 190 cm groß,
   - kräftige Statur mit entsprechendem Bauch,
   - blonde Haare, die zu einem Zopf gebunden sind,
   - tätowiert an der Wade.

Die Polizeibeamtinnen und -beamten der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg haben die Ermittlungen wegen exhibitionistischer Handlung übernommen und suchen nach Personen, die Verdächtiges wahrgenommen haben oder möglicherweise selbst belästigt wurden. Diese werden gebeten, sich beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon unter der Telefonnummer 0621 174-4444 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Anna Mifka
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

