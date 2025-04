POL-PDLD: Eigentümer gesucht

Wörth (ots) - In der Nacht von Mittwoch, 16.04.2025, auf Donnerstag, 17.04.2025, ist es in der Richard-Wagner-Straße in Wörth zu einem Aufbruch eines Pkws gekommen. Es wurde an einem geparkten Mercedes die Beifahrerscheibe eingeschlagen und so durch Hineingreifen eine Handtasche aus dem Innenraum entwendet. Um Zeugenhinweise wird gebeten. Diese bitte an die Polizeiinspektion Wörth am Rhein unter der Telefonnummer 07271 / 92210 oder per Email an piwoerth@polizei.rlp.de. ...

