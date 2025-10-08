Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Einbruch in der Mainzer Altstadt - Schlüssel vor der Tür erleichtert Tätern den Zugang

Mainz-Altstadt (ots)

Am 07.10.2025 kam es im Verlauf des Tages zu einem Einbruch in der Mainzer Altstadt. Unbekannte Täter verschafften sich Zutritt zu einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus am "Am Kronberger Hof", indem sie einen Schlüssel nutzten, der in einem Schuh vor der Wohnungstür deponiert war. In der Wohnung durchwühlten sie sämtliche Schränke und Kommoden und entwendeten mehrere Schmuckstücke.

Die Polizei Mainz ermittelt und bittet die Bevölkerung um Hinweise, die zur Aufklärung des Falles beitragen können. Melden Sie sich gerne bei der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-34150 oder auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de.

Gerade in der Herbst- und Winterzeit, wenn es früh dunkel wird, steigt die Zahl der Wohnungseinbrüche. So schützen Sie sich effektiv vor Einbrüchen:

- Keine Schlüssel vor der Tür verstecken: Verstecken Sie niemals Schlüssel im Außenbereich (z.B. unter Fußmatten, Blumentöpfen oder im Schuh). Einbrecher kennen diese Verstecke und nutzen sie aus.

- Beleuchtung: Installieren Sie Außenbeleuchtung mit Bewegungsmeldern, um potenzielle Täter abzuschrecken.

- Aufmerksamkeit der Nachbarschaft: Informieren Sie Ihre Nachbarn, wenn Sie längere Zeit abwesend sind, und bitten Sie um Aufmerksamkeit.

- Keine Hinweise auf Abwesenheit: Vermeiden Sie soziale Medien-Posts über längere Abwesenheiten und lassen Sie bei Urlaub z.B. die Post abholen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell