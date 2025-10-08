PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mainz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Einbruch in der Mainzer Altstadt - Schlüssel vor der Tür erleichtert Tätern den Zugang

Mainz-Altstadt (ots)

Am 07.10.2025 kam es im Verlauf des Tages zu einem Einbruch in der Mainzer Altstadt. Unbekannte Täter verschafften sich Zutritt zu einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus am "Am Kronberger Hof", indem sie einen Schlüssel nutzten, der in einem Schuh vor der Wohnungstür deponiert war. In der Wohnung durchwühlten sie sämtliche Schränke und Kommoden und entwendeten mehrere Schmuckstücke.

Die Polizei Mainz ermittelt und bittet die Bevölkerung um Hinweise, die zur Aufklärung des Falles beitragen können. Melden Sie sich gerne bei der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-34150 oder auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de.

Gerade in der Herbst- und Winterzeit, wenn es früh dunkel wird, steigt die Zahl der Wohnungseinbrüche. So schützen Sie sich effektiv vor Einbrüchen:

   - Keine Schlüssel vor der Tür verstecken: Verstecken Sie niemals 
     Schlüssel im Außenbereich (z.B. unter Fußmatten, Blumentöpfen 
     oder im Schuh). Einbrecher kennen diese Verstecke und nutzen sie
     aus.
   - Beleuchtung: Installieren Sie Außenbeleuchtung mit 
     Bewegungsmeldern, um potenzielle Täter abzuschrecken.
   - Aufmerksamkeit der Nachbarschaft: Informieren Sie Ihre Nachbarn,
     wenn Sie längere Zeit abwesend sind, und bitten Sie um 
     Aufmerksamkeit.
   - Keine Hinweise auf Abwesenheit: Vermeiden Sie soziale 
     Medien-Posts über längere Abwesenheiten und lassen Sie bei 
     Urlaub z.B. die Post abholen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz
Pressestelle

Telefon: 06131 / 65-30022

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.mainz

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mainz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mainz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mainz
Alle Meldungen Alle
  • 07.10.2025 – 11:29

    POL-PPMZ: Mehrere Fahrzeuge in Parkhaus in Mainzer Innenstadt aufgebrochen

    Mainz (ots) - Bislang unbekannte Täter haben im Laufe des Montags, 06.10.2025, mehrere Fahrzeuge in einem Parkhaus in der Schillerstraße in der Mainzer Innenstadt aufgebrochen. In sämtlichen Fällen wurden die Beifahrerfenster eingeschlagen bzw. aufgedrückt. Unter anderem wurde Kleingeld aus den Innenräumen der Fahrzeuge gestohlen. Der Polizei sind bislang drei ...

    mehr
  • 07.10.2025 – 11:03

    POL-PPMZ: Betrug bei Ticketkauf über Messengerdienst

    Mainz (ots) - Mit einer Anzeige wegen Betrugs endete der Versuch eines Mainzers, im Vorfeld der Partie über einen Messengerdienst noch fünf Tickets für das Fußballbundesligaspiel Eintracht Frankfurt gegen Bayern München am vergangenen Samstag, 04.10.2025, zu kaufen. Der Mann einigte sich mit dem vermeintlichen Verkäufer über einen Messengerdienst auf einen Preis von 300 Euro für die fünf Tickets und überwies das ...

    mehr
  • 07.10.2025 – 11:00

    POL-PPMZ: E-Scooter-Fahrer unter Drogen und ohne Versicherungsschutz unterwegs

    Mainz (ots) - Unter anderem wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz muss sich ein 21-jähriger E-Scooter-Fahrer aus Mainz verantworten, der einer Zivilstreife der Mainzer Polizei in der Nacht auf Dienstag, 07.10.2025, gegen kurz nach 0:00 Uhr im Bereich der Windmühlenstraße in Mainz auffiel. Die Einsatzkräfte befuhren ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren