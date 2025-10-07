Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mehrere Fahrzeuge in Parkhaus in Mainzer Innenstadt aufgebrochen

Mainz (ots)

Bislang unbekannte Täter haben im Laufe des Montags, 06.10.2025, mehrere Fahrzeuge in einem Parkhaus in der Schillerstraße in der Mainzer Innenstadt aufgebrochen.

In sämtlichen Fällen wurden die Beifahrerfenster eingeschlagen bzw. aufgedrückt. Unter anderem wurde Kleingeld aus den Innenräumen der Fahrzeuge gestohlen. Der Polizei sind bislang drei Fälle bekannt. In einem Fall liegt die Beschreibung einer Person vor, die sich verdächtig verhielt: Männlich, ca. 30-35 Jahre, ca. 175cm - 180cm, rote Jacke, sportliche Figur. Die zuständigen Ermittlerinnen und Ermittler der Kripo suchen weitere Zeugen und Hinweisgeber.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/65-33999 in Verbindung zu setzen.

