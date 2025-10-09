Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: 57 neue Polizistinnen und Polizisten starten ihren Dienst im Polizeipräsidium Mainz

Bild-Infos

Download

Mainz (ots)

Am Mittwochvormittag, dem 08. Oktober 2025, begrüßte Polizeivizepräsident Ulrich Koch im Polizeipräsidium Mainz insgesamt 57 frisch graduierte Polizistinnen und Polizisten. Die Nachwuchskräfte hatten ihr Studium an der Hochschule der Polizei Rheinland-Pfalz erst vor wenigen Tagen erfolgreich beendet und starten nun in den unterschiedlichen Direktionen des Präsidiums ihre polizeiliche Laufbahn.

Die neuen Kolleginnen und Kollegen werden zukünftig bei den Flächendirektionen Mainz, Worms und Bad Kreuznach sowie in der Verkehrsdirektion und der Kriminaldirektion Mainz eingesetzt. Die breite Verteilung auf unterschiedliche Aufgabenbereiche verdeutlicht die vielseitige und fundierte Ausbildung, mit der die Absolventinnen und Absolventen in ihre polizeiliche Laufbahn starten.

Polizeivizepräsident Ulrich Koch betonte in seiner Ansprache, dass sich die jungen Beamtinnen und Beamten für einen abwechslungsreichen und anspruchsvollen Beruf entschieden haben. Ihre fundierte Ausbildung biete ihnen eine solide Grundlage, um den Dienst mit Engagement und Verantwortungsbewusstsein auszuüben.

Zum Abschluss der Begrüßungsveranstaltung erinnerte Herr Koch an einen wichtigen Leitsatz von Jakob Steffan: "Verrichten Sie stets Ihre Arbeit so, dass Sie von der Bevölkerung als Freund wahrgenommen werden." Mit diesen Worten entließ der Polizeivizepräsident die neuen Kolleginnen und Kollegen in ihren Dienstalltag - bereit, sich für die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger einzusetzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell