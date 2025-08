LPI-EF: Mehr als 60 Mauerplatten im Nordpark zerstört - Polizei bittet um Hinweise

Erfurt (ots) - In der Nacht zu Mittwoch entwendete ein bislang unbekannter Täter die vordere Kennzeichentafel eines in der Eislebener Straße abgestellten Wohnmobils. Der Dieb näherte sich dem Fahrzeug und entfernte das Kennzeichen, ohne dabei sichtbare Beschädigungen zu hinterlassen. Anschließend flüchtete er mit seiner Beute in unbekannte Richtung. Mittwochmorgen stellte der Nutzer des Fahrzeugs den Diebstahl fest ...

