Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Diebstähle

Aalen (ots)

Wallhausen/Hengstfeld: Diebstahl aus Schrebergarten

Am Montag gegen 15 Uhr wurde ein bislang Unbekannter dabei beobachtet, wie er mehrere Gartenmöbel aus einem Schrebergarten in der Straße "Zur Zinnhöhe" entwendete. Zeugen welche Hinweise zu dem unbekannten Dieb machen können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Rot am See zu melden unter der Rufnummer 07955 454.

Crailsheim: Dieseldiebstahl

Am Dienstagmorgen gegen 3:20 Uhr wurde auf dem Parkplatz Reußenberg an der A6 aus einem unverschlossenen Tank einer Zugmaschine des Herstellers MAN, mehrere hundert Liter Dieselkraftstoff entwendet. Zeugen, welche verdächtige Beobachtungen machen konnten werden gebeten sich bei der Verkehrspolizeiinspektion Kirchberg/Jagst unter der Rufnummer 07904 94260 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell