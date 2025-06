Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: stalbkreis: Einbruch - Unfallfluchten - Brand - Sachbeschädigung - Widerstand - Diebstahl

Aalen (ots)

Bopfingen: Durchfahrtsverbot missachtet

Trotz Durchfahrtsverbot befuhr am Montag, gegen 16.45 Uhr, ein 47-Jähriger mit seinem Motorrad die B29 von Lauchheim nach Bopfingen. Hierbei fuhr er vor einer dortigen Sperrung auf die Gegenspur. Ein entgegenkommender Mercedes befuhr die B29 ebenfalls trotz Durchfahrtsverbot, woraufhin es zur Kollision kam. Es entstand ein Schaden in Höhe von rund 11.000 Euro. Der 47-jährige Motorradfahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Zwei Mitfahrer des Mercedes wurden aufgrund ausgelöstem Airbag ebenfalls zur Beobachtung in eine Klinik gebracht.

Neresheim: Grillkohle entfacht Feuer

Ein 38-Jähriger wollte am Sonntag, gegen 17 Uhr, auf seinem Balkon in der Nördlinger Straße grillen. Hierbei fiel vermutlich ein Teil der entzündeten Kohle vom Balkon und entzündete daraufhin Kartonagen und Müllsäcke, welche unterhalb des Balkons lagerten. Infolgedessen entfachte ein Feuer, welches auf den Außenbereich einer dortigen Backstube übergriff. Durch den Brand wurden teilweise Gebäudeteile und Arbeitsmaterialien der Bäckerei beschädigt. Der genaue Sachschaden wird derzeit ermittelt.

Abtsgmünd: Bushaltestelle beschädigt

Ein Unbekannter schlug am Sonntag, gegen 10.25 Uhr, eine Verglasung einer Bushaltestelle im Kohlenweg in Richtung stadteinwärts ein. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Aalen unter 07361/5240 entgegen.

Abtsgmünd: Vorfahrt missachtet

Am Samstag befuhr ein 49-jähriger Fahrradfahrer die Ortsverbindungsstraße von Straßdorf kommend in Richtung Vorderbüchelberg. Zur selben Zeit befuhr ein 24-Jähriger mit seinem Elektro-PKW die Ortsverbindungsstraße von Reichertshofen kommend in Richtung Lutstrut. An einer dortigen Kreuzung übersah der Rennradfahrer das Elektrofahrzeug des 24-Jährigen, woraufhin es zur Kollision kam. Bei dem Zusammenstoß entstand Sachschaden in Höhe von rund 2100 Euro.

Aalen/Hofen: Unfallflucht

Zwischen Freitag, 0 Uhr und Samstag, 10.30 Uhr, kam es in der Rubinstraße zu einer Unfallflucht. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte in dem Zeitraum einen dort geparkten Seat. Aufgrund der Unfallspuren hat es sich bei dem Verursacherfahrzeug vermutlich um einen weißen PKW gehandelt. Sachdienliche Hinweise erbittet das Polizeirevier Aalen unter 07361/5240.

Bopfingen: Unfallflucht

Vermutlich beim Ein-/Ausparken beschädigte zwischen Freitag, 16 Uhr und Samstag, 18 Uhr, ein unbekannter Verkehrsteilnehmer eine in der Schillerstraße befindliche Steinmauer. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugenhinweise erbittet das Polizeirevier Ellwangen unter 07361/5240.

Bopfingen: Tätlicher Angriff auf Polizeibeamte

Am Freitagmittag, gegen 14 Uhr, wurde die Polizei zu einem medizinischen Notfall hinzugerufen. Vor Ort trafen die Beamten auf eine 39-Jährige, die medizinische Hilfe benötigte. Im Zuge der polizeilichen Maßnahmen beleidigte eine 40-Jährige die eingesetzten Beamten. Während der Behandlung durch hinzugerufene Rettungssanitäter ging die 39-Jährige die 40-Jährige körperlich an. Als die Polizeibeamten eingriffen um weitere Angriffe gegen die 40-Jährige zu verhindern, widersetzte sich die 39-Jährige den Maßnahmen und schlug mehrfach einen eingesetzten Beamten. Aufgrund dessen musste sie mit Handschließen geschlossen werden. Auch hiergegen widersetzte sie sich und biss einem Beamten in die Hand. Während des Transportes in eine Klinik spuckte sie im Krankenwagen um sich und beleidigte im gesamten Verlauf des Einsatzes die eingesetzten Polizeibeamten. Die 39-Jährige wurde in Gewahrsam genommen.

Ellwangen: Vorfahrt missachtet und geflüchtet

Ein 17-jähriger Roller-Fahrer befuhr am Freitag, gegen 13.20 Uhr, in Pfahlheim die Abt-Rudolf-Straße von Röhlingen nach Tannhausen. An der Einmündung Abt-Rudolf-Straße / Kastellstraße missachtete ein bislang unbekannter Fahrer eines schwarzen PKW - vermutlich ein VW Tiguan - die Vorfahrt und fuhr unmittelbar vor dem herannahenden Roller-Fahrer nach links auf die Abt-Rudolf-Straße in Richtung Tannhausen ein. Um eine Kollision zu verhindern, musste der 17-Jährige stark bremsen, woraufhin er aufgrund nasser Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und zu Boden stürzte. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt unbeirrt fort, ohne sich um den leicht verletzten 17-Jährigen zu kümmern. Zum Unfallzeitpunkt soll sich ein weiteres Fahrzeug mit Anhänger am Unfallort befunden haben. Der Fahrer dieses Fahrzeugs sowie weitere Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ellwangen unter 07961/9300 zu melden.

Böbingen: Diebstähl aus PKW

Aus einem Fiat, der in der Bahnhofstraße geparkt war, wurde zwischen Sonntagabend und Montagnachmittag ein Personalausweis sowie eine Bankkarte entwendet. Weiterhin wurden in der Weidlestraße, in der Höhenstraße sowie in der Straße in der Wolfsgrube vier unverschlossene Fahrzeuge durchwühlt. Es wurde ein zweistelliger Eurobetrag, ein Lenovo Laptop und eine EC-Karte der Kreissparkasse entwendet. Hinweise auf die Diebstähle nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Telefonnummer 07171 3580 entgegen.

Lindach: Einbruch in Bäckerei

Über ein Seitenfenster verschaffte sich zwischen Sonntagabend, 18 Uhr und Montagmorgen, 2:45 Uhr, ein bislang unbekannter Einbrecher Zutritt in den Verkaufsraum einer Bäckerei in der Hans-Dietmar-Straße. Dort wurde eine Kasse aufgebrochen und ein kleiner Tresor komplett entwendet. Das Diebesgut hat einen Wert von etwa 1400 Euro. Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Telefonnummer 07171 3580 entgegen.

Mögglingen: Von Straße abgekommen und geflüchtet

Am Samstag um kurz nach 15 Uhr befuhr ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer die B29. Kurz vor der Abfahrt Mögglingen Süd kam das Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab und beschädigte hierbei das Ausfahrtsschild. Dem Unfallverursacher wurde von weiteren Verkehrsteilnehmer Hilfe angeboten, was dieser ablehnte. Noch vor dem Eintreffen einer Polizeistreife entfernte ich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Das Fahrzeug, bei welchem es sich um einen älteren türkisfarbenen bzw. grünen Audi handelt, war mit zwei Männern im Alter von etwa 30-40 Jahren besetzt. An dem Fahrzeug waren marokkanische Kennzeichen angebracht. Hinweise in dieser Sache nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Rufnummer 07171 3580 entgegen.

