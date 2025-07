Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold-Remmighausen. Versuchter Einbruch in Kita.

Lippe (ots)

Im Zeitraum 27.06. - 01.07.2025 versuchten Unbekannte in eine Kindertageseinrichtung in der Straße In der Fried einzubrechen. Sie hebelten an einem Fenster, um gewaltsam in das Gebäude einzudringen, was jedoch nicht gelang. Das Kriminalkommissariat 2 sucht Zeugen, die unter der Rufnummer (05231) 6090 sachdienliche Hinweise zum Einbruchsversuch geben können.

