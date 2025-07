Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. In den Gegenverkehr geraten.

Lippe (ots)

Auf der Ostwestfalenstraße geriet am Montagmittag (30.06.2025) gegen 14.15 Uhr ein 29-jähriger Bielefelder aus bislang ungeklärten Gründen mit seinem VW Polo in den Gegenverkehr. Dort stieß er seitlich-frontal mit einer 37-Jährigen aus Bad Salzuflen zusammen, die mit ihrem Mini Clubman One in Richtung Lemgo unterwegs war. Beide Autofahrer erlitten durch die Kollision schwere Verletzungen. Ersthelfer betreuten die Verletzten vor Ort, bevor der Rettungsdienst sie in Krankenhäuser brachte. Auch eine Leitplanke wurde durch den Verkehrsunfall beschädigt. Insgesamt wird der Sachschaden auf etwa 38.000 Euro geschätzt. Polo und Mini mussten abgeschleppt werden. Die Ostwestfalenstraße blieb für die Dauer der Unfallaufnahme bis circa 16 Uhr gesperrt.

