Polizei Lippe

POL-LIP: Lage. Tief stehende Sonne blendet Autofahrerin: Kollision mit einem Rollstuhlfahrer.

Lippe (ots)

An der Kreuzung Lange Straße / Pottenhauser Straße / In der Bülte wurde am Montagmorgen (30.06.2025) gegen 8.50 Uhr ein Rollstuhlfahrer bei einem Verkehrsunfall verletzt. Eine 33-Jährige aus Lage war mit ihrem Ford Grand C-Max auf der Langen Straße unterwegs und beabsichtigte nach links in die Pottenhauser Straße in Richtung Pottenhausen abzubiegen. Aufgrund der tiefstehenden, blendenden Sonne übersah die Frau augenscheinlich den 77-Jährigen aus Lage, der die Pottenhauser Straße mit seinem elektronischen Rollstuhl bei einer für ihn grünen Ampel in Richtung Lage Innenstadt überquerte, so dass es zu einer Kollision kam. Der Mann erlitt schwere Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell