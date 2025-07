Polizei Lippe

POL-LIP: Oerlinghausen. Verkehrsunfall beim Abbiegen.

Lippe (ots)

Am Montagabend (30.06.2025) gegen 18.20 Uhr gab es einen Verkehrsunfall an der Kreuzung Hellweg / Holter Straße. Ein 38-Jähriger aus Oerlinghausen fuhr mit seinem BMW X5 auf dem Hellweg in Richtung Sennestadt und wollte an der Kreuzung nach links auf die Holter Straße in Richtung Lipperreihe abbiegen. Dabei übersah er aus unbekannten Gründen einen 57-jährigen Motorradfahrer aus Paderborn, der auf seiner Triumph Rockett auf dem Hellweg in Richtung Stukenbrock unterwegs war. Auf der Kreuzung stießen die beiden Fahrzeuge zusammen. Durch den Aufprall wurde der Motorradfahrer samt seiner Maschine in den Grünstreifen geschleudert. Dabei erlitt er schwere Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte den Mann in ein Klinikum. Am Auto und am Motorrad entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell