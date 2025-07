POL-LIP: Kreis Lippe/Detmold/Duisburg. Zwei Mädchen vermisst - Öffentlichkeitsfahndung.

Lippe (ots) - Am Montagabend (30.06.2025) gegen 18.20 Uhr gab es einen Verkehrsunfall an der Kreuzung Hellweg / Holter Straße. Ein 38-Jähriger aus Oerlinghausen fuhr mit seinem BMW X5 auf dem Hellweg in Richtung Sennestadt und wollte an der Kreuzung nach links auf die Holter Straße in Richtung Lipperreihe abbiegen. Dabei übersah er aus unbekannten Gründen einen 57-jährigen Motorradfahrer aus Paderborn, der auf ...

