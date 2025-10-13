Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Ladendiebstahl mit anschließender Flucht - Tatverdächtiger von Passanten gestellt

Mainz-Altstadt (ots)

Am 10. Oktober 2025, kam es gegen 09:15 Uhr zu einem Ladendiebstahl in einem Supermarkt in der Mainzer Innenstadt.

Ein 32-jähriger Mann verließ das Geschäft in der Bahnhofstraße mit einer nicht bezahlten Einkaufstüte, in der sich weitere unbezahlte Artikel befanden. Ein aufmerksamer Mitarbeiter sprach den Tatverdächtigen vor dem Supermarkt an und führte ihn zurück ins Geschäft. Der Mann riss sich jedoch los und flüchtete zu Fuß über die Parcusstraße in Richtung Gärtnergasse.

Der Mitarbeiter nahm die Verfolgung auf und bat dabei umstehende Passanten um Unterstützung. In der Straße "Hintere Bleiche" versuchte ein Zeuge zunächst vergeblich, den Flüchtenden zu stoppen. Kurz vor der "Mittleren Bleiche" gelang es einem weiteren Zeugen schließlich, den 32-Jährigen festzuhalten. Der Tatverdächtige übergab daraufhin offenbar freiwillig die entwendete Ware.

Im weiteren Verlauf kam es zu einem Gerangel, bei dem der Beschuldigte mutmaßlich einen der Zeugen schlug. Dieser brachte den Mann daraufhin zu Boden, wo er bis zum Eintreffen der Polizei gemeinsam mit dem Supermarktmitarbeiter fixiert wurde.

Die Polizei übernahm den 32-Jährigen vor Ort und brachte ihn zur Dienststelle. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Ladendiebstahls eingeleitet.

