POL-PPMZ: Einbruch in Wohnobjekt in Mainz-Hechtsheim

Mainz (ots)

Bislang unbekannte Täter sind am Samstag, 11.10.2025, zwischen 16:00 Uhr und 22:45 Uhr in ein Wohnobjekt in der Peter-Weyer-Straße in Mainz-Hechtsheim eingebrochen.

Der oder die Unbekannten verschafften sich nach derzeitigem Erkenntnisstand Zugang, indem sie die Terrassentür aufbrachen. Vor Ort fand sich eine leere Bierflasche, die zuvor wohl voll im Kühlschrank gestanden haben soll. Inwiefern weiteres gestohlen wurde, ist nicht abschließend geklärt und Gegenstand der Ermittlungen.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/65-33999 in Verbindung zu setzen.

