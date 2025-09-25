PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfall mit 2 schwerverletzten Personen

Hundsangen (ots)

Am Donnerstag, den 25.09.2025 gegen 15:07 Uhr, kam es auf der B 8 zwischen den Ortslagen Wallmerod und Hundsangen in Höhe des Roßborner Hofes zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 19-jähriger Fahrer eines PKW Seat geriet ausgangs einer langgezogenen Rechtskurve vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf regennasser Fahrbahn auf die Gegenspur und stieß dort mit dem entgegenkommenden PKW Toyota eines 59-jährigen Mannes zusammen. Beide Fahrer wurden infolge des Zusammenstoßes in ihren Fahrzeugen eingeklemmt und mussten durch die Feuerwehren der VG Wallmerod aus den PKW befreit werden. Beide Fahrer wurden schwer, aber nicht lebensbedrohlich, verletzt und vom Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die B 8 war in dem Bereich für die Unfallaufnahme und Reinigungsarbeiten circa 3 Stunden gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Montabaur
PHK Kaiser
Telefon: 02602-9226-0

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizeidirektion Montabaur
