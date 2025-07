POL-SO: Randalierer lassen auffälligen Roller zurück

Werl (ots) - Zwei Kindertagesstätten in Werl-Westönnen waren am vergangenen Wochendende das Ziel von Einbrechern. In einem Fall blieb es beim Versuch. In der Zeit zwischen Samstagnachmittag, 14 Uhr, und Montagmorgen, 6:30 Uhr, wurde in eine Kita in der Breite Straße eingebrochen. Der oder die Täter warfen ein Fenster im Erdgeschoss mit einem Stein ein, um ins Gebäude zu gelangen. Darin brachen sie mehrere ...

