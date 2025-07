POL-SO: Geldbörse aus Auto gestohlen

Soest (ots) - Ein Ehepaar aus Möhnesee wurde am Montag in Soest Opfer eines dreisten Diebstahls. Die 84-jährige Frau und ihr 92-jähriger Mann wurden gegen 17 Uhr auf dem Parkplatz am Riga-Ring Center an ihrem Fahrzeug von einem unbekannten Mann angesprochen. Dieser habe eine große Weltkarte in der Hand gehabt und in gebrochenem Deutsch gefragt, wo das nächste Krankenhaus sei. Er sei dabei sehr aufdringlich gewesen. ...

