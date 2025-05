Polizei Paderborn

POL-PB: Einbruch in Lagerraum und in ein leerstehendes Reihenhaus - Polizei sucht Zeugen

Paderborn (ots)

(mh) Nach zwei Einbrüchen im Paderborner Stadtgebiet sucht die Polizei Zeugen.

Den ersten Einbruch verübte ein unbekannter Täter in der Zeit zwischen Donnerstag, 22. Mai, 17.00 Uhr, und Freitag, 23. Mai, 10.30 Uhr, an der Bielefelder Straße in Paderborn-Sennelager. Der Einbrecher beschädigte eine Holztür, um in die Räumlichkeit zu gelangen. Im Anschluss flüchtete er in unbekannte Richtung.

Einen weiteren Einbruch verübte ein Unbekannter am Freitag in ein leerstehendes Reihenhaus am Sattyweg in Paderborn. Dort beschädigte er eine Terrassentür, um in die Räume zu gelangen und floh im Anschluss ebenfalls in unbekannte Richtung.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, sich über die Rufnummer 05251 306-0 zu melden.

