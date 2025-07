Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Einbrecher nehmen Kitas ins Visier

Werl (ots)

Zwei Kindertagesstätten in Werl-Westönnen waren am vergangenen Wochendende das Ziel von Einbrechern. In einem Fall blieb es beim Versuch.

In der Zeit zwischen Samstagnachmittag, 14 Uhr, und Montagmorgen, 6:30 Uhr, wurde in eine Kita in der Breite Straße eingebrochen. Der oder die Täter warfen ein Fenster im Erdgeschoss mit einem Stein ein, um ins Gebäude zu gelangen. Darin brachen sie mehrere Büroschränke auf und entwendeten sie nach bisherigen Erkenntnissen ein Tablet und einen Akkuschrauber.

Im Zeitraum zwischen Freitagnachmittag, 16 Uhr, und Montagmorgen, 7:30 Uhr, gab es zudem einen versuchten Einbruch in einen Kindergarten in der Westönner Bachstraße. Der oder die Täter versuchten, ein Kellerfenster gewaltsam zu öffnen. Ins Gebäude gelangten sie jedoch nicht.

Zeugen, die Angaben zu den Taten machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02922/91000 bei der Polizeiwache in Werl zu melden oder die nächste Polizeidienststelle aufzusuchen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell