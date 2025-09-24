PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfall mit schwerverletzter Person

Rennerod (ots)

Am heutigen Mittwoch, 24.09.25, gegen 06:53 Uhr, kam es auf einem Tankstellengelände in Rennerod, Ortsteil Emmerichenhain, zu einem Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person. Nach derzeitigem Kenntnisstand rangierte ein 40jähriger Fahrer eines LKW mit seinem Fahrzeug, um das Tankstellengelände zu verlassen. Dabei übersah er eine 54jährige Mitarbeiterin der Tankstelle, die im Rangierbereich des LKW stand und touchierte diese mit dem Fahrzeugheck im Oberkörperbereich. Die Frau wurde dadurch sehr schwer verletzt und in ein Krankenhaus eingeliefert.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Westerburg

Telefon: 02663-98050

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

