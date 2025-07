Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Zwei Einbrüche in einem Haus - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Ein aufmerksamer Zeuge stellte am Dienstagabend gegen 17:30 Uhr fest, dass die Türen zweier Wohnungen offen standen und vermutete einen Einbruch. Er informierte daraufhin die Polizei. Die eingesetzten Polizeikräfte stellten bei ihrem Eintreffen Einbruchspuren fest. Ersten Ermittlungen zufolge verschafften sich am Dienstag zwischen 12 Uhr und 17:30 Uhr zwei Personen Zugang in ein Wohnhaus in der Augustaanlage. Zeugen beschrieben zwei Frauen, welche sich zuvor in dem Gebäude aufhielten. Eine nähere Personenbeschreibung zu den zwei Frauen ist derzeit nicht bekannt. Die Höhe des Diebstahlschadens beläuft sich auf Schmuck im Wert von 1000 Euro.

Die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die Ermittlungen wegen schwerem Wohnungseinbruchsdiebstahl aufgenommen und bittet Personen, die sachdienliche Hinweise zu diesem Vorfall geben können, sich an das kriminalpolizeiliche Hinweistelefon unter der Nummer 0621 174-4444 zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell