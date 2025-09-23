PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Wohnungseinbruchsdiebstahl in Waigandshain

Waigandshain (ots)

Am Montag, den 22.09.2025 kam es im Zeitraum 07:10 Uhr - 15:10 Uhr zu einem Tageswohnungseinbruch in ein am Ortsrand gelegenes Wohnhaus in 56477 Waigandshain, bei dem unbekannte Täter Schmuck entwendeten. Das Wohnhaus befindet sich in der Nähe des Industriegebietes in der Straße "Auf der Höhe". Zeugenhinweise nimmt die Polizei Westerburg entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Montabaur

Telefon: 02602-9226-0

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

