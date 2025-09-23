PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDMT: Biebrich/Verbandsgemeinde Katzenelnbogen. Aktuelle Serie von Anrufen "Falscher Polizeibeamter"

Biebrich (ots)

Aktuell erhält die Polizeiinspektion Diez vermehrt Mitteilungen über Anrufe sog. "Falscher Polizeibeamter", insbesondere bei älteren Anwohnern in der Ortschaft Biebrich . Die Anrufer geben sich als Polizeibeamte der Polizeiinspektion Diez aus und versuchen mit einer Legende die Angerufenen zur Herausgabe von Bargeld oder anderen Wertgegenständen zu bewegen. Die Polizeiinspektion Diez warnt davor, auf die Anweisungen der Anrufer einzugehen. Die "richtige Polizei" wird niemals so vorgehen. Insbesondere wird appelliert, ältere Mitmenschen zu informieren und zu sensibilisieren. Es muss damit gerechnet werden, dass es auch in anderen, umliegenden Ortschaften zu solchen Anrufen kommen wird.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Diez

Telefon: 06432-6010

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

