LPI-NDH: Hecke in Brand geraten

Badra (ots) - Am Donnerstagnachmittag stand im Kyffhäuserkreis eine Rundballenpresse in Flammen. Ein Traktorfahrer führte nahe Badra Arbeiten auf einer Ackerfläche aus, als plötzlich Qualm aus der angehängten Heupresse austrat. Der Fahrer reagierte geistesgegenwärtig - er fuhr auf eine angrenzende, weniger brandanfällige Fläche und kuppelte die Heupresse ab und konnte so den Traktor vor den Flammen in Sicherheit ...

