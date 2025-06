Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Rundballenpresse in Flammen

Badra (ots)

Am Donnerstagnachmittag stand im Kyffhäuserkreis eine Rundballenpresse in Flammen. Ein Traktorfahrer führte nahe Badra Arbeiten auf einer Ackerfläche aus, als plötzlich Qualm aus der angehängten Heupresse austrat. Der Fahrer reagierte geistesgegenwärtig - er fuhr auf eine angrenzende, weniger brandanfällige Fläche und kuppelte die Heupresse ab und konnte so den Traktor vor den Flammen in Sicherheit bringen. Die Kameraden umliegender Feuerwehren löschten den Brand. An der Rundballenpresse entstand ein Totalschaden in Höhe von mehreren zehntausend Euro. Bisherigen Ermittlungen zufolge war ein technischer Defekt für das Feuer ursächlich. Verletzt wurde niemand.

