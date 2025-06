Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Lebensmittel aus Imbiss entwendet

Mühlhausen (ots)

Unbekannte drangen in der zurückliegenden Nacht in einen Imbiss im Rosenhof ein. Hierbei entstand ein erheblicher Sachschaden an dem Gebäude. Aus dem Inneren wurde ein Bargeldbetrag in unbekannter Höhe entwendet. Durch Beamte der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich wurden am Tatort Spuren gesucht und gesichert. Ein Ermittlungsverfahren wegen des besonders schweren Falles des Diebstahls wurde eingeleitet.

Hinweise zur Tat nimmt die Polizei in Mühlhausen unter der Telefonnummer 03601/4510 entgegen.

Aktenzeichen: 0164241

