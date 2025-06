LPI-NDH: Bespuckt, beleidigt und bedroht

Bad Frankenhausen (ots) - egen Sachbeschädigung ermittelt die Polizei seit Mittwoch im Kyffhäuserkreis. Bislang unbekannte Täter beschädigten im Tatzeitraum zwischen Dienstag, kurz nach 23 Uhr, und Mittwoch, 7.30 Uhr, einen Pkw, der in der Straße Am Schlachteberg abgestellt war. An dem Ford entstanden mehrere hundert Euro Schaden. Wer die Tat bemerkt hat oder Angaben zu dem oder den Tätern machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Sondershausen unter der Tel. ...

mehr