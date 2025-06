Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Diebe in Garagen

Nordhausen (ots)

In zwei Garagen drangen Unbekannte in der Zeit vom 2. Juni bis Donnerstag in der Straße der Einheit ein. Mit einem unbekannten Hebelwerkzeug verschafften sie sich widerrechtlich Zutritt in die beiden Garagen und durchsuchten diese nach Beutegut. Hierbei entstand ein Stehlschaden von mehreren tausend Euro. Unter anderem wurden Möbel, Werkzeuge und Streusalz entwendet. Der Sachschaden an den Garagentoren fiel hingegen eher gering aus.

Hinwiese, die mit der Tat im Zusammenhang stehen, nimmt die Polizei in Nordhausen unter der Telefonnummer 03631/960 entgegen.

Aktenzeichen: 0164750

