LPI-G: Einbruch in Gartenlaube

Gera (ots) - Am 12.04.2025 wurde die Polizei Gera um 22:00 Uhr zu einem Streit in die Gartenanlage Waldfrieden in Gera gerufen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand bestand ein langwieriger Streit zwischen den beteiligten Gartennachbarn. Aufgrund dessen begab sich der 47 Jährige Mann mit einem Fuchsschwanz (Säge) zu seiner Gartennachbarin und bedrohte diese mit der Säge. In Folge dessen bewaffnete sich diese mit einem ...

mehr