POL-PDMT: Nastätten - Schwerer Verkehrsunfall B 274 Nastätten-Holzhausen gesperrt - Erstmeldung
Nastätten (ots)
Nastätten - Erstmeldung - Auf der Umgehungsstraße zwischen Nastätten und Holzhausen (B 274) kam es gegen 07:10 Uhr es an der Einmündung der L 335 Richtung Diethardt zu einem schwerem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Motorrad. Die Bundesstraße 274 ist in dem betreffenden Bereich aktuell in beide Fahrtrichtungen gesperrt.
