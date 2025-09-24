POL-PDMT: Nastätten - Schwerer Verkehrsunfall B 274 Nastätten-Holzhausen gesperrt - Erstmeldung

Waigandshain (ots) - Am Montag, den 22.09.2025 kam es im Zeitraum 07:10 Uhr - 15:10 Uhr zu einem Tageswohnungseinbruch in ein am Ortsrand gelegenes Wohnhaus in 56477 Waigandshain, bei dem unbekannte Täter Schmuck entwendeten. Das Wohnhaus befindet sich in der Nähe des Industriegebietes in der Straße "Auf der Höhe". Zeugenhinweise nimmt die Polizei Westerburg ...

mehr