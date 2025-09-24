Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Schmuckdieb unterwegs

Langenhahn (ots)

Am Mittwoch, den 24.09.2025, gegen 12.00 Uhr war in der Ortslage Langenhahn eine männliche Person unterwegs, welcher sich als Antiquitätenhändler ausgab und nach Schmuck fragte. In einem Fall schaute er sich den Schmuck an, gab diesen aber wieder zurück, weil dieser angeblich nicht hochwertig sei. Im Nachgang stellte man dann fest, dass doch zwei Ringe entwendet wurden. Bei der Person soll es sich um einen ca. 30 jährigen Mann handeln. Dieser soll dunkle kurze Haare getragen haben und mit einem weißen Van mit KO Kennzeichen unterwegs gewesen sein. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Westerburg unter der 02663/98050.

