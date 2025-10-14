PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Kraddiebstahl in der Mainzer Neustadt - Fahndung führt zu Festnahme von Jugendlichen

Mainz-Neustadt (ots)

Am Abend des 13. Oktober 2025 kam es gegen 22:30 Uhr in der Mainzer Neustadt zu einem Diebstahl eines Kleinkraftrads.

Der Geschädigte wurde von seinem Nachbarn darüber informiert, dass sein Fahrzeug in der Hindenburgstraße entwendet worden sei. Vor Ort trafen Polizei und Zeugen ein. Ein Zeuge beobachtete vier Jugendliche, die das Kleinkraftrad aufgebrochen und in einen angrenzenden Hinterhof geschoben hatten. Zwei Jugendliche blieben dabei in der Nähe, während ein anderer auf dem Roller saß.

Im Hinterhof bemerkte der Zeuge laute Geräusche und konnte zwei der Jugendlichen bei der Flucht in Richtung Jakob-Dieterich-Straße sehen.

Dank einer präzisen Personenbeschreibung konnten zwei Tatverdächtige im Alter von 15 und 16 Jahren in Tatortnähe kontrolliert werden. Bei der Durchsuchung der Jugendlichen wurden gestohlene Dokumente in Form von Bankkarten und Personalausweisen aufgefunden. Im Hinterhof fanden sich zudem weitere aufgebrochene Kleinkrafträder.

Die Jugendlichen wurden nach der polizeilichen Maßnahme an ihre Erziehungsberechtigten übergeben. Gegen sie wurden mehrere Strafanzeigen gefertigt. Die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz
Pressestelle

Telefon: 06131 / 65-30022

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.mainz

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell

