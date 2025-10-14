Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Taschendiebe bestehlen 86-Jährige in Mainz

Mainz (ots)

Eine 86-jährige Frau ist am Montagmorgen, 13.10.2025, in der Mainzer Innenstadt ins Visier von Taschendieben geraten.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand befand sich die ältere Dame gegen 09:40 Uhr in einem Geschäft in der Ludwigsstraße, als sie von zwei bislang unbekannten Personen angesprochen wurde. Im weiteren Verlauf wurde der Frau ihre EC-Karte aus einer ihrer Jackentaschen gestohlen. Anschließend verließen die beiden Männer das Geschäft.

Beide Männer seien laut Beschreibung dunkel gekleidet gewesen. Einer von ihnen war schlank und groß.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-34150 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

