Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: 70-Jährige im Visier von falschen Paypal-Mitarbeitern

Mainz (ots)

Bislang unbekannte Callcenterbetrüger haben in den vergangenen Tagen eine 70-jährige Frau aus Mainz um einen niedrigen vierstelligen Geldbetrag betrogen.

Die Frau erhielt einen Anruf auf ihrem Mobiltelefon. Es meldete sich ein Mann, der sich als Mitarbeiter des Zahlungsdienstleisters Paypal ausgab. Auf ihrem Konto seien verdächtige Aktivitäten festgestellt worden, so der Anrufer. Diese müssten schnellstmöglich bereinigt werden. Der Mann stellte der 70-Jährigen diverse Fragen. Im Nachgang kam es zu mehreren Abbuchungen sowie Neueröffnungen von Konten unter ihrem Namen.

Die Frau ließ ihre Konten sperren und verständigte die Polizei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell