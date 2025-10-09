PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pflanzenschutzmittel entwendet

Weimar (ots)

Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu einem Diebstahl aus der Erzeuger-Genosserschaft Kleinschwabhausen geben können. In der Nacht von Dienstag zu Mittwoch verschafften sich unbekannte Diebe Zugang zum Gelände und entwendeten aus einem dortigen Container mehrere hundert Liter Pflanzenschutzmittel. Der Wert dessen beläuft sich auf einen mittleren fünfstelligen Betrag. Personen, die Beobachtungen gemacht haben, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten werden gebeten sich bei der PI Weimar zu melden. Tel. 03643/882-0 oder per Mail an pi.weimar@polizei.thueringen.de.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Weimar
Telefon: 03643 8820
E-Mail: dgl.pi.weimar@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

