LPI-J: Mehrere Garageneinbrüche
Apolda (ots)
Gleich vier Einbrüche in Garagen beschäftigte die Polizei in Apolda am gestrigen Tag. Drei davon befanden sich im Garagenkomplex "Faulborn", ein weiterer im Garagenkomplex Stobraer Straße. In allen 4 Fällen wurde gewaltsam das Garagentor geöffnet. Der Wert des genauen Beutegutes ist noch nicht bekannt. Zeugen melden sich bitte bei der Polizeiinspektion Apolda - Tel.: 03644/541-0.
