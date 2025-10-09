PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zeugenaufruf nach flüchtigem E-Scooter-Fahrer

Jena (ots)

Als Polizeibeamte am Mittwochabend einen E-Scooter-Fahrer am Johannisplatz kontrollieren wollten, ignorierte dieser die Anhaltesignale. An dem Fahrzeug fehlte das Versicherungskennzeichen. Der unbekannte Mann beschleunigte daraufhin mit seinem E-Scooter, um sich der Kontrolle zu entziehen. Dabei mussten Passanten dem Fahrer ausweichen, da es sonst zu einem Zusammenstoß gekommen wäre. Fortfolgend floh der Unbekannte in Richtung Jena Ost. Nach intensiven Fahndungsmaßnahmen durch Polizeikräfte konnte der Fahrer nicht gefasst werden. Gegen den Unbekannten wird nun ermittelt wegen Gefährdung des Straßenverkehrs. Die betroffenen Passanten werden gebeten, sich bei der Polizei Jena unter 03641-810 oder per Mail dsl.id.lpi.jena@polizei.thueringen.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Inspektionsdienst Jena
Telefon: 03641 811123
E-Mail: dsl.id.lpi.jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Alle Meldungen Alle
  • 09.10.2025 – 02:51

    LPI-J: In Autohaus eingebrochen

    Jena (ots) - Im Tatzeitraum vom 07.10.2025,18:00 Uhr - 08.10.2025, 07:00 Uhr kam es in einem Autohaus in der Unterdorfstraße zu einem Einbruch. Dies stellte ein Mitarbeiter am frühen Mittwochmorgen fest, als er die durchwühlten Räumlichkeiten entdeckte. Dabei schlug ein unbekannter Täter eine Fensterscheibe ein und verschaffte sich so Zutritt zum Gebäude. Aus dem Autohaus entwendete der Täter folglich ein Testgerät sowie weitere elektronische Geräte im Gesamtwert ...

    mehr
  • 09.10.2025 – 02:51

    LPI-J: Motorrad gestohlen

    Jena (ots) - Am frühen Dienstagabend teile ein 28-Jähriger der Polizei den Diebstahl seines Motorrades mit. Dieses hatte er an seiner Wohnanschrift in der Schützenhofstraße abgeschlossen geparkt. Ein unbekannter Täter brach das Lenkradschloss auf und nahm folglich das Motorrad der Marke Husqvarna im Wert von ca. 9000,00 Euro mit. Die Tat soll sich im Zeitraum vom 02.10.2025, 12:00 Uhr - 07.10.2025, 18:00 Uhr ereignet haben. Die Polizei hat nun die Ermittlungen ...

    mehr
  • 09.10.2025 – 02:50

    LPI-J: In Imbisswagen eingebrochen

    Jena (ots) - Wie ein 44-Jähriger am Montagmorgen feststellen musste, kam es in seinem Imbisswagen vor einem Supermarkt in der Max-Steenbeck-Straße zu einem Einbruch. Dabei soll ein unbekannter Täter das Vorhängeschloss zum Imbisswagen aufgeknackt haben und sich anschließend in den Wagen begeben haben. Wie die Spurenlage zeigte, bereitete der Unbekannte sich hier zunächst einen Döner zu und entwendete anschließend 750,00 Euro Bargeld. Danach floh er in unbekannte ...

    mehr
