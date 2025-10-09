Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zeugenaufruf nach flüchtigem E-Scooter-Fahrer

Jena (ots)

Als Polizeibeamte am Mittwochabend einen E-Scooter-Fahrer am Johannisplatz kontrollieren wollten, ignorierte dieser die Anhaltesignale. An dem Fahrzeug fehlte das Versicherungskennzeichen. Der unbekannte Mann beschleunigte daraufhin mit seinem E-Scooter, um sich der Kontrolle zu entziehen. Dabei mussten Passanten dem Fahrer ausweichen, da es sonst zu einem Zusammenstoß gekommen wäre. Fortfolgend floh der Unbekannte in Richtung Jena Ost. Nach intensiven Fahndungsmaßnahmen durch Polizeikräfte konnte der Fahrer nicht gefasst werden. Gegen den Unbekannten wird nun ermittelt wegen Gefährdung des Straßenverkehrs. Die betroffenen Passanten werden gebeten, sich bei der Polizei Jena unter 03641-810 oder per Mail dsl.id.lpi.jena@polizei.thueringen.de zu melden.

