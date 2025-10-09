PRESSEPORTAL Presseportal Logo

LPI-J: In Imbisswagen eingebrochen

Jena (ots)

Wie ein 44-Jähriger am Montagmorgen feststellen musste, kam es in seinem Imbisswagen vor einem Supermarkt in der Max-Steenbeck-Straße zu einem Einbruch. Dabei soll ein unbekannter Täter das Vorhängeschloss zum Imbisswagen aufgeknackt haben und sich anschließend in den Wagen begeben haben. Wie die Spurenlage zeigte, bereitete der Unbekannte sich hier zunächst einen Döner zu und entwendete anschließend 750,00 Euro Bargeld. Danach floh er in unbekannte Richtung. Die Tat soll sich im Zeitraum vom 05.10.2025, 20:30 Uhr bis 06.10.2025, 10:00 Uhr ereignet haben. Die Polizei hat nun die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise zum Sachverhalt oder dem unbekannten Täter nimmt die Polizei Jena telefonisch unter 03641-810 oder per Mail an dsl.id.lpi.jena@polizei.thueringen.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Inspektionsdienst Jena
Telefon: 03641 811123
E-Mail: dsl.id.lpi.jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

