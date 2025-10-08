LPI-J: Keine gültige Haftpflichtversicherung
Apolda (ots)
Einen Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz stellten am Dienstagabend die Polizeibeamten in Apolda fest. Eine 22-jährige fuhr mit ihrem E-Scooter die Erfurter Straßen entlang. Hierbei war sie jedoch nicht im Besitz einer gültigen Versicherung für den E-Scooter.
