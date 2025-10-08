LPI-J: Keine gültige Haftpflichtversicherung

Weimar (ots) - Ein Vorfahrtsfehler führte am Dienstag gegen 13:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Person auf der B85 bei Nohra. Eine 55-jährige Frau befuhr mit ihrem Pkw Opel die B85 aus Richtung BAB 4 kommend in Richtung Nohra. An der Kreuzung zur Kreisstraße 503 übersah sie vermutlich, dass die Lichtzeichenanlage für ihre Fahrtrichtung auf Rot umschaltete und sie wollte trotz Rotlicht die Kreuzung ...

mehr