Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Keine gültige Haftpflichtversicherung

Apolda (ots)

Einen Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz stellten am Dienstagabend die Polizeibeamten in Apolda fest. Eine 22-jährige fuhr mit ihrem E-Scooter die Erfurter Straßen entlang. Hierbei war sie jedoch nicht im Besitz einer gültigen Versicherung für den E-Scooter.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Apolda
Telefon: 03644 541225
E-Mail: dgl.pi.apolda@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

